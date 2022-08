Energia senza fine: il motore elettromagnetico che riduce le bollette

Il concetto che riguarda soprattutto quella che potrebbe essere la possibilità di avere un giorno l’energia illimitata nel mondo, risulta totalmente fittizio. Tutti coloro che sostengono di poter concedere questa possibilità lavorando su alcune soluzioni, non fanno altro che sostenere una teoria assolutamente non verificata.

Non esistono infatti modi per generare gratuitamente energia senza limiti, contrariamente a quello che qualcuno crede. Stando a quanto dichiarato da alcuni esperti, il tutto sarebbe possibile semplicemente utilizzando un motore elettromagnetico, soluzione che verrebbe scartata a priori per via di alcune verifiche compiute proprio durante l’ultimo periodo.

Energia senza limiti e gratis per tutti: la grande novità potrebbe arrivare grazie alle batterie al grafene

L’unico modo per generare energia e concentrarsi sullo sviluppo e affidarsi a tutte quelle opportunità già brevettate e utilizzate nel corso degli anni. Stiamo parlando di dighe, centrali eoliche, e tutto ciò che riguarda la creazione di energia mediante la natura.

allo stesso tempo qualcuno avrebbe esposto anche una grande novità che riguarderebbe le batterie, al momento solo per quanto concerne i dispositivi mobili. Stiamo parlando di unità che si servirebbero del grafene, una particolare materia che consentirebbe un prolungamento incredibile dell’autonomia.

Stando a quanto riportato, l’autonomia di una singola batteria potrebbe arrivare addirittura ad una settimana. Il tutto caricando il dispositivo con un processo che durerebbe meno di un minuto. Sarebbe proprio questa dunque la rivoluzione totale, la quale permetterebbe di risolvere un problema che porta spesso le persone a servirsi di batterie esterne. Al momento però sembra che bisogni aspettare.