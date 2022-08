Sul noto store online Geekmall è ora disponibile all’acquisto un nuovo prodotto pensato per la mobilità urbana ecosostenibile. Stiamo parlando in particolare di Eleglide Coozy, un nuovo monopattino elettrico dotato di ottime caratteristiche e proposto sullo store ad un prezzo che lascia senza fiato.

Eleglide Coozy: il monopattino elettrico disponibile su Geekmall, ecco le caratteristiche

Su Geekmall sono da sempre disponibili prodotti di qualità e l’ultimo arrivato non fa eccezione. Come già accennato, in questi giorni è arrivato ufficialmente sullo store il nuovo monopattino elettrico Eleglide Coozy. Quest’ultimo vanta tutta una serie di caratteristiche notevoli e soprattutto ad un prezzo più che vantaggioso.

In primis le prestazioni sono al top, grazie alla presenza di un motore elettrico con una potenza di 350W ma in grado di arrivare ad una potenza massima di 540W, il monopattino sarà in grado di offrire un’esperienza di guida unica (la velocità massima è di 25 km/h). Oltre a questo, l’esperienza di guida è resa ancora più piacevole grazie alla presenza di un doppio sistema frenante. Quest’ultimo è composto da una ammortizzatore anteriore per ridurre gli urti e un freno a disco posteriore. Su strada non ci sarà poi bisogno di preoccuparsi dell’autonomia. Grazie alla batteria da 450Wh, il monopattino sarà in grado di camminare fino a 50-55 km.

Anche per la guida notturna e serale questo monopattino è ben attrezzato. Sono infatti presenti quattro luci di segnalazione in totale. Abbiamo un faro anteriore, un fanale posteriore e due luci sullo sterzo. Il monopattino è inoltre dotato di pneumatici in gomma da 10 pollici in grado di adattarsi a diverse tipologie di terreno per una guida ancora più sicura. Comoda poi l’ampia pedana da 19 cm rivestita con un pad antiscivolo.

Eleglide Coozy dispone inoltre si diverse velocità (10, 15 e 25 km/h) e diverse modalità di guida tra cui scegliere. La modalità ECO ti consente di goderti lo scenario lungo la strada durante il tragitto giornaliero. La modalità standard ti consente di goderti il divertimento di guidare senza essere troppo veloce per perderti qualcosa in giro. La modalità sportiva, invece, ti permetterà di avere una corsa più veloce. Tutto questo sarà gestibile tramite lo schermo LED posizionato sul cruscotto e tramite l’apposita applicazione Green Drive, disponibile sia su Android che su IOS.

Prezzo wow per il nuovo monopattino elettrico Eleglide Coozy su Geekmall

Attualmente il nuovo monopattino elettrico Eleglide Coozy è disponibile all’acquisto sullo store Geekmall ad un prezzo di 599,99 euro al seguente link. Tuttavia, grazie al codice sconto ELECOOZY, sarà possibile acquistarlo ad un prezzo wow di soli 549,99 euro.