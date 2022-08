Dopo un periodo di relativa calma, gli sportelli automatici sono tornati sotto i riflettori degli attacchi informatici. Il passaggio dalle tradizionali carte di credito e debito (quelle con banda magnetica) alle chip card integrate, e questo ha provocato una corsa tra i criminali informatici per sfruttare le attuali vulnerabilità.

Di conseguenza, negli ultimi mesi si è registrato un forte aumento del numero di attività illecite di questo tipo. Secondo FICO, una società di sicurezza che controlla il 65% di tutti gli sportelli automatici negli Stati Uniti, c’è stato il maggior numero di attacchi ai bancomat in oltre vent’anni.

La soluzione a questo aumento degli attacchi non è allarmarsi ed evitare di utilizzare gli sportelli automatici, ma piuttosto utilizzarli con cautela e seguire alcuni semplici consigli.

La tecnica di modifica più comune utilizzata con queste macchine è un metodo noto come skimming, che consiste nell’installare nella fessura in cui è inserita la scheda un piccolo dispositivo che copia le informazioni sulla banda magnetica. Queste informazioni vengono successivamente utilizzate per creare carte duplicate per effettuare transazioni online all’insaputa della vittima.

Sapere che una macchina è stata manomessa non è facile. Tuttavia, ci sono alcune cose a cui prestare attenzione quando si controlla se è sicuro prelevare contanti. Prima di tutto, dai un’occhiata allo slot per schede e all’area circostante: se noti segni o graffi, è probabile che un dispositivo sia stato manomesso.

Nascondi il tuo PIN

Se sono riusciti a ottenere i dati della tua carta e vogliono clonarla o usarla per effettuare acquisti online, i criminali informatici avranno anche bisogno del tuo PIN, che possono ottenere in diversi modi. Il primo, e più ovvio, è guardarti mentre sei alla macchina. Questo è il motivo per cui è importante coprire la tastiera con la mano quando si inserisce il PIN, in quanto eviterà anche che il codice venga rilevato da una telecamera nascosta.

Prima di prelevare denaro, dai un’occhiata intorno a te e vedi se ci sono personaggi dall’aspetto sospetto nell’area. Non accettare mai l’aiuto di un estraneo durante una transazione, qualunque cosa accada.

Se la tua carta si blocca nella macchina, o il denaro non esce, non accettare alcun aiuto, poiché potrebbe far parte di un trucco messo a punto dall’hacker. Se ti trovi in ​​questa situazione, la cosa migliore da fare è chiamare la banca e rimanere allo sportello automatico, rifiutando qualsiasi offerta di aiuto da parte di estranei.