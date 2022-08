L’avvento delle criptovalute e dei token non fungibili (NFT) ha portato all’emergere del Metaverso.

In questo mondo virtuale, proprio come nel mondo reale, gli acquirenti hanno l’opportunità di acquistare “immobili”, sia come investimento che per i propri scopi.

Che cos’è l’immobiliare Metaverse?

In generale, il Metaverso è un mondo tridimensionale completamente immersivo con cui gli utenti possono interagire digitalmente ma non fisicamente. E come nella vita vera puoi interagire con un paesaggio, un centro commerciale o persino una stazione di servizio.

In teoria, puoi fare qualsiasi cosa all’interno del Metaverso, comprese le attività quotidiane come mangiare e fare la doccia. È un po’ come giocare a The Sims, tranne che questa volta sei tu quello che fa parte del mondo digitale.

Questo mondo è ancora agli inizi e non è ancora completamente sviluppato. Ma affinché il concetto funzioni davvero, i partecipanti dovranno acquistare un “luogo virtuale” in cui riposare quando non sono presenti, proprio come una casa nella vita reale.

Investitori e sviluppatori si stanno accumulando, questo ha portato diverse star e attori, ma anche persone comuni ad acquistare proprietà e appezzamenti di terreno.

Ma anche se non puoi permetterti una proprietà da $ 450.000 accanto a Snoop Dogg, ci sono anche proprietà disponibili che sono molto più convenienti. Ecco di cosa avrai bisogno per iniziare.

Portafoglio virtuale

La prima cosa di cui avrai bisogno per acquistare immobili metaverse è un portafoglio virtuale. Un metodo semplice è utilizzare MetaMask, un portafoglio virtuale che un estensione per browser Web come Chrome e Firefox. In alternativa, puoi utilizzare WalletConnect per collegare il tuo portafoglio virtuale preferito.

Una volta che hai il tuo portafoglio virtuale, dovrai aggiungere denaro ad esso, che utilizzerai per acquistare il tuo immobile nel Metaverso.

La terra viene generalmente acquistata con criptovalute specifiche della piattaforma. Ad esempio, acquisti una criptovaluta chiamata SAND per acquistare terreni in The Sandbox e usi la criptovaluta MANA per acquistare terreni a Dencentraland. Entrambe queste valute funzionano sulla blockchain di Ethereum. Una volta che hai abbastanza criptovalute aggiunte al tuo portafoglio, sei pronto per acquistare immobili nel Metaverso.