Bancomat addio: prelievi non più necessari, arriva la regola obbligatoria

È arrivata una nuova regola che molto probabilmente potrebbe spingere finalmente l’Italia all’utilizzo più assiduo della moneta elettronica. Infatti, come in tanti hanno già avuto modo di sapere già qualche giorno fa, è ora obbligatorio per tutti i commercianti esibire il dispositivo Pos.

Non ci sarà quindi più bisogno di doversi recare per forza al bancomat per prelevare dei soldi contanti per effettuare qualsiasi tipo di acquisto. Ovviamente non potrà sussistere l’evenienza per la quale l’esercente in questione decida di non esibire il Pos. In quel caso, come deciso dal consiglio dei ministri, ci sarà una sanzione per il commerciante. Questa consiste in una somma di 30 € da pagare più il 4% dell’intero ammontare della transazione. Ora quindi le cose molto probabilmente cambieranno, con gli italiani sempre più pronti a scendere di casa senza soldi contanti in tasca.

Prelievi e bancomat ora sono superflui: gli esercenti sono obbligati ad esibire il POS al pubblico

Queste le parole da parte di Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Dal 30 giugno vigileremo per la corretta applicazione dell’obbligo di accettare i pagamenti elettronici tramite Pos, siamo pronti a segnalare i trasgressori“.

“Consigliamo ai consumatori di raccogliere le prove del rifiuto fotografando cartelli esposti o filmando il rifiuto alla cassa. A quel punto potremo fare una segnalazione circostanziata (con orario e indirizzo esatto del punto vendita) alla Guardia di Finanza o anche soltanto alla polizia locale. E poi, davanti al commerciante scorretto, suggeriamo anche di scrivere una bella recensione per far capire a tutti che ormai il Pos è davvero obbligatorio“.