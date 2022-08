Il nuovo robot di Amazon chiamato Astro funziona come un display intelligente, una guardia di sicurezza, un giocattolo per i bambini e un robot che effettua commissioni di varia natura. E tutte queste funzionalità sono basate su un hardware innovativo.

Ma l’innovativo robot vale il prezzo di $ 1.000? Non ancora. Per ora, questo robot rimane un oggetto di lusso. E non è necessariamente una cosa negativa. Dopotutto, le edizioni Day 1 di Amazon sono progetti sperimentali e il team di sviluppo sta ancora elaborando i difetti di Astro e affinandone le caratteristiche.

“I prodotti Day 1 Edition sono tutti volti a dare vita a idee d’insieme e Astro è proprio questo“, ha affermato un rappresentante di Amazon. “È il primo passo di Amazon nella robotica di consumo, ma non sarà l’ultimo. È una tecnologia innovativa e stiamo già ricevendo preziosi feedback dai clienti, ottimizzando allo stesso tempo le funzioni principali e aggiungendo nuove funzionalità .”

Chi è Amazon Astro?

Amazon Astro assomiglia molto a un display intelligente Echo Show 10 su ruote. Ha lo stesso schermo da 10,1 pollici con una fotocamera da 5 megapixel sulla cornice, che ti consente di chattare in video, anche se da un’angolazione un po’ scomoda, e ha due altoparlanti frontali da 55 mm con un radiatore passivo.

Come l’Echo Show, Astro ha Alexa a bordo, che può riprodurre musica, trasmettere in streaming programmi TV, rispondere a domande sul tempo e raccontare barzellette, tra le altre cose.

Poiché Astro è basso rispetto al suolo, ha anche un modo per cambiare prospettiva. Un periscopio, che emerge dalla testa girevole del dispositivo vicino ai pulsanti muto e volume, e possiede una fotocamera da 12 megapixel e una fotocamera aggiuntiva da 5 megapixel. Puoi usarli per fare selfie o per girovagare per casa da remoto mentre sei via.

Naturalmente, ciò che distingue Astro sono le ruote. Il team di sviluppo di Amazon ha adattato la tecnologia di navigazione a lungo utilizzata per i robot aspirapolvere per aiutare Astro a mappare in modo efficiente la tua casa, quindi potrai navigare in modo fluido ed efficiente quando vengono dati semplici comandi vocali, come “vai in camera da letto” o “porta questo drink ad Andrew in soggiorno .”

Un’altra distinzione, sebbene sembri leggermente meno formata così presto nella vita di Astro, è la sua personalità. A differenza dei dispositivi Echo, Astro possiede l’assistente vocale di Amazon Alexa a cui è stata aggiunta un’insolita personalità, espressa utilizzando due occhi animati e un’ampia varietà di suoni.

Questa personalità è ancora nascente, ma conferisce sicuramente al piccolo robot un sapore diverso dalle controparti con display intelligenti di Amazon.