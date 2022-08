La Nvidia RTX 4090 dovrebbe essere rilasciata a ottobre e, secondo le ultime indiscrezioni, è già in produzione nelle fabbriche.

Le prove sono emerse dai forum di Baidu tramite l’utente Twitter Harukaze5719. Secondo i benchmark trapelati, sarà una delle schede grafiche più veloci mai realizzate.

Attualmente in uscita per ottobre, l’RTX 4090 ha 24 GB di RAM GDDR6X e richiederà un TDP di 450 W. Quest’ultima fuga di notizie dà credito ai suggerimenti secondo cui la scheda verrà rilasciata ad ottobre, mentre i primi campioni finali dell’RTX 4090 usciranno dalle fabbriche già ad agosto.

I primi documenti non mostrano molto, ma possiamo dedurre la data di produzione. Un’immagine pubblicata successivamente dallo stesso utente mostra anche che l’RTX 4090 avrà tre ingressi DisplayPort, oltre a quella che presumiamo essere una porta HDMI 2.1. Non ci sono dettagli su questo, ma molti utenti stanno dando credito a questi documenti classificandoli come autentici.

3070 Ti nel 2023? Probabile

C’è anche un’immagine aggiuntiva, in cui si può vedere la produzione in tandem con la GTX 1650 e la RTX 3070 Ti.

Tuttavia, questo ci offre anche una visione unica della situazione con l’RTX 4080 e l’RTX 4070. Entrambe queste schede di livello inferiore non vengono visualizzate nell’elenco di produzione fornito e ciò potrebbe significare che vedremo il lancio delle GPU all’inizio del 2023.

Nvidia sta attualmente tentando di sedare una crisi delle GPU in cui produttori e rivenditori hanno troppe scorte dell’attuale gamma Ampere di fascia alta e ha persino ritirato l’RTX 3080 da 12 GB per aiutare a vendere i chip ormai obsoleti.

Attendiamo con impazienza un annuncio ufficiale della società, che al momento non ha fissato nessuna data ufficiale.