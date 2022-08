Google Maps ha catturato l’immagine di quello che sembra un aereo abbattuto in Australia, ma gli esperti affermano che potrebbe essere un problema tecnico del software.

L’aereo completamente intatto è stato visto apparentemente giacere nel Cardwell Range in Australia. A circa 250 km a sud di Port Douglas, sulla costa del Queensland. È probabile che l’aereo passeggeri, che sembra essere un Airbus A320 o un Boeing 737, stesse volando a un’altitudine molto bassa. Questo ha dato l’impressione che fosse a terra.

Tuttavia, secondo quanto riferito, l’Australian Transport Safety Bureau ha affermato di non essere a conoscenza di aerei scomparsi che trasportano passeggeri. “Sembra esserci un fenomeno chiamato immagini fantasma“, ha detto l’ufficio per la sicurezza al Cairns Post. Il fenomeno ricorda un’immagine spettrale di Google Maps del 2016 che mostrava un aereo passeggeri “sommerso” nel lago Harriet a Minneapolis.

Il lago in cui si è verificato l’accaduto si trova a circa 8 km dall’aeroporto di Minneapolis-St Paul ed è sulla traiettoria di volo dell’aeroporto. Parlando di questo incidente del 2016, una portavoce di Google Maps ha affermato che l’immagine del lago è stata probabilmente creata durante il passaggio di un aereo, causando la fusione apparente dei due oggetti.

Ogni immagine satellitare su Google Maps è in realtà una raccolta di diverse immagini. “Oggetti in rapido movimento come gli aerei spesso compaiono solo in una delle tante immagini che utilizziamo per una determinata area”, spiega il portavoce di Google. Quando ciò accade a volte si possono vedere deboli resti dell’oggetto in rapido movimento.