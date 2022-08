Vodafone cerca in tutti i modi di catturare nuovi utenti, proponendo un’alternativa pressochè unica a coloro che già sono in possesso di una SIM di un operatore virtuale, o comunque sono interessati al momento alla portabilità generale.

Oggi vi parliamo della Special 70 Giga, un promozione che viene proposta ai soli possessori di una SIM con portabilità obbligatoria dagli operatori di cui vi parlavamo poco fa. I costi iniziali sono veramente bassissimi, poiché basteranno 10 euro per l’acquisto della SIM stessa e l’attivazione, con la promessa, da parte di Vodafone, di costi bloccati per almeno il primo semestre. Ciò sta a significare, in parole povere, che non assisterete a rialzi nel periodo indicato.

Scoprite subito le migliori offerte Amazon, e tutti i codici sconto gratis, iscrivendovi il prima possibile a questo canale Telegram dedicato.

Vodafone: che occasioni assurde solo oggi

La promozione oggetto del nostro articolo, propone un bundle assolutamente invidiabile, composto precisamente da 70 giga di traffico dati in 4G+, con minuti e SMS completamente illimitati da utilizzare per chiamare un qualsiasi numero di telefono o operatore telefonico.

La richiesta di attivazione può essere presentata in ogni punto vendita in Italia, senza differenze territoriali o vincoli di alcun tipo. Ricordiamo essere strettamente necessario provvedere alla portabilità del numero originario, con conseguente acquisto della nuova SIM ricaricabile.

I costi iniziali sono da versare nell’immediatezza dell’attivazione della promozione, mentre comunque tutto il canone mensile viene addebitato in automatico sul credito residuo della SIM che si è acquistato in precedenza. I dettagli sono disponibili anche sul sito.