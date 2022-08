Molti non riescono più ad immaginare un mondo senza Internet. Acquistiamo, facciamo ricerche, scriviamo e-mail e altro ancora. Internet è una risorsa preziosa, ma non è sempre esistita. Ci è voluto del lavoro per creare Internet. Il 7 aprile 1969, i documenti pubblicati alla RFC aprirono la strada alla nascita di Internet. Da allora, la tecnologia non è mai stata la stessa.

Cos’è l’RFC?

Se è la prima volta che senti parlare di RFC, non sei il solo. È un concetto estraneo a molti, ma è stato importante per lo sviluppo di Internet. Una RFC è una pubblicazione che contiene ricerche, proposte e metodologie applicabili a molti aspetti della tecnologia Internet. Gli ingegneri esaminano le RFC per sviluppare nuovi concetti.

Ogni documento della RFC presenta un numero di serie univoco, evitando la possibilità che due documenti vengano sovrascritti o duplicati. Se un ingegnere desidera aggiornare o apportare una correzione al documento esistente, deve presentare una RFC separata. Potrebbe essere un processo complesso, ma è in questo modo che è stata creata un registro storico dell’evoluzione degli standard di Internet.

Il primo RFC

Il 7 aprile 1969, gli ingegneri hanno pubblicato con successo il primo documento RFC, pubblicato come parte di ARPANET [Advanced Research Projects Agency Network].

Il documento proveniente dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti conteneva per la prima volta i primi abbozzi ed idee per lo sviluppo di Internet.

Secondo l’informatico Joseph Licklider, “Lo scopo era creare una rete di computer, collegati tra loro da linee di comunicazione a banda larga che fornissero funzioni simili alle biblioteche odierne”

L’inizio di qualcosa di nuovo

Gli ingegneri nel 1969 non avevano idea di cosa Internet avrebbe aiutato le persone a realizzare. Ancora oggi, Internet è uno spazio che consente alle persone di raccogliere e condividere informazioni in tutto il mondo. È uno spazio in cui le idee possono essere espresse, rimodellate e puoi imparare qualsiasi cosa tu voglia.

Riusciresti a immaginare il mondo senza Internet? Grazie a queste ricerche, è diventato possibile in un anno in cui gli ingegneri stavano ancora cercando di capire come portare gli uomini sulla Luna. Ma una volta che hanno dato vita a Internet, non si è più potuto tornare indietro. La tecnologia è stata cambiata per sempre.