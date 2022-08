In questi ultimi tempi il nome Samsung ha fatto parlare di sé soltanto per i suoi smartphone pieghevoli. Il dieci agosto il colosso sudcoreano ha infatti rilasciato gli ultimi modelli di Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip, i quali sono stati accompagnati dalla nuova generazione di Galaxy Watch 5. I dispositivi stanno incuriosendo tantissimi utenti e continuano ad essere protagonisti di dibattiti per via dell’arrivo di un presunto rivale degno di nota.

Pur avendo recentemente annunciato i suoi top di gamma pieghevoli, l’azienda potrebbe comunque rilasciare un nuovo smartphone low cost in tempi davvero brevi. Secondo le ultime notizie, infatti, prossimamente sarà possibile assistere al lancio del Samsung Galaxy A04.

Samsung Galaxy A04: il lancio è molto vicino!

Stando ai dettagli trapelati, il nuovo Samsung Galaxy A04 avrà un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+. Ad alimentarlo sarà un chip MediaTek, accompagnato da una batteria da 5000 mAh.

Il comparto fotografico sembrerebbe montare un sensore principale da 50 megapixel affiancato da un secondario da 2 megapixel. La parte frontale, invece, fa spazio a una fotocamera da 5 megapixel.

Il dispositivo sarà disponibile anche nella versione Galaxy A04s, che avrà un costo maggiore e un SoC differente ma di cui non abbiamo ancora particolari informazioni.

Samsung Galaxy A04 dovrebbe comunque essere disponibile in tempi davvero brevi a un prezzo di circa 169,00 dollari ma è opportuno prendere con le pinze l’informazione poiché non ancora confermata dall’azienda. La data di lancio potrebbe essere annunciata prossimamente, nell’attesa potrebbero emergere maggiori dettagli sul design e le specifiche del nuovo modello A04s.