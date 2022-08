Torniamo a parlare di Samsung, uno dei principali attori del mercato tech in generale e il leader mondial del settore smartphone. Nelle ultime ore sono emersi importanti dettagli che riguardano i prossimi top di gamma dell’azienda.

Parliamo ovviamente di Galaxy S23, che verrà presentato al grande pubblico all’inizio del 2023. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S23 avrà un sensore di impronte digitali più performante

Nelle ultime ore sono emersi nuovi dettagli che riguardano il sensore d’impronte che troveremo sui prossimi top di gamma Samsung. Stando a quanto riferito dal leaker Alvin su Twitter i nuovi Galaxy S23 Ultra dovrebbero poter disporre di un nuovo modello di sensore d’impronte sotto al display. Questo corrisponderebbe al modello 3D Sonic Max realizzato da Qualcomm, che è stato già integrato nel Vivo X80 Pro e nel IQOO 9 Pro.

Questo sensore si distingue da quello che troviamo sui Galaxy S22 perché offrirebbe un’area di scansione più ampia e perché sarebbe più rapido nella rilevazione dell’impronta e del suo processamento. Quindi possiamo aspettarci che il nuovo Galaxy S23 Ultra presenterà una velocità di riconoscimento dell’impronta digitale addirittura superiore a quella offerta da Galaxy S22 Ultra, un dispositivo che figura comunque tra i più rapidi nello sblocco tramite il riconoscimento dell’impronta.

Attualmente ancora non è chiaro se questo cambio di sensore avverrà anche per gli altri modelli, ovvero per Galaxy S23 e S23+. Vi ricordiamo che la nuova serie Galaxy S23 verrà presentata, con tutta probabilità, tra la fine di gennaio e i primi giorni di febbraio 2023. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori informazioni.