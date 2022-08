Uno dei prossimi smartphone che presenterà il colosso sudcoreano Samsung sarà l’entry-level Samsung Galaxy A04s. È da diverso tempo che non ne sentivamo parlare ma ora sono emerse in rete diverse informazioni interessanti, tra cui immagini renders e anche il prezzo di vendita per il mercato europeo.

Samsung Galaxy A04s sta per arrivare in Europa: ecco prezzo e immagini renders

Samsung ha presentato soltanto pochi giorni fa i suoi nuovi smartphone pieghevoli, ovvero i Samsung Galaxy Z Flip 4 e Samsung Galaxy Z Fold 4. Nonostante questo, l’azienda ha già in serbo un altro dispositivo appartenente però alla fascia medio-bassa del mercato.

Come già detto, si tratta del nuovo Samsung Galaxy A04s. Nel corso delle ultime ore, sono emersi in rete sia il presunto prezzo di vendita sia alcune immagini renders. Dal punto di vista estetico, sul fronte troviamo un Infinity-V Display da 6.4 pollici IPS LCD con risoluzione 720 x 1600 pixel. Sul retro troviamo tre sensori fotografici disposti con un look simile agli ultimi dispositivi dell’azienda.

Dovrebbero essere rispettivamente da 50, 2 e 2 MP, mentre sul fronte la fotocamera sarà da 5 MP. Lo smartphone sarà disponibile in diverse colorazioni, tra cui Green, White e Black. Il sistema operativo sarà poi già aggiornato ad Android 12 e non mancheranno il jack audio da 3.5 mm per le cuffie e la porta di ricarica USB Type C.

Le prestazioni dovrebbero essere affidate al soc Exynos 850 accoppiato a diversi tagli di memoria, mentre la batteria avrà una capienza di 5000 mAh con ricarica rapida da 18W. In rete è emerso anche il presunto prezzo di vendita per il mercato europeo. Si parla di un prezzo di 169 euro.