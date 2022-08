Netflix: emersi dettagli inediti sui nuovi arrivi dei mesi prossimi

Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Mark Wahlberg e Kevin Hart sono solo alcuni dei nomi noti in arrivo su Netflix tra qualche giorno, mese, o poco più. Quali saranno i loro ruoli sulla piattaforma? Questo lo scoprirete qui di seguito!

Netflix: cast e trame

Knives Out

Il film in arrivo su Netflix ci porta buone e cattive notizie. La prima è che questo, con protagonista il super detective Benoit Blanc (interpretato nuovamente da Daniel Craig), uscirà sulla piattaforma dello streaming il 23 dicembre. La brutta notizia invece è che la trama non è ancora nota. Nell’attesa che si sappia qualcosa possiamo però dirvi che nel cast si vedranno Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Ethan Hawke, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick e Madelyn Cline.

Sins of Our Mother

Ben presto, ovvero il 14 settembre, invece debutterà su Netflix la miniserie documentaristica. Ma di cosa parlerà? Per amici e famiglia, Lori Vallow era la madre modello che tutti vorrebbero, da un momento all’altro però tutto è cambiato. La donna è finita in carcere in attesa del processo per cospirazione nell’occultamento di prove e omicidio premeditato per la morte del quarto marito, della moglie del quinto marito e dei due figli più piccoli. Colby, l’unico figlio sopravvissuto, rivela per la prima volta delle verità disturbanti sul passato della sua famiglia. Come andrà a finire per la donna?

Me Time – Un weekend tutto per me

Altro film offerto da Netflix: il 26 agosto arriverà la commedia diretta da John Amburg che vede protagonisti gli attori Mark Wahlberg e Kevin Hart per una storia super divertente. La trama in tal caso ruota attorno all’assenza della moglie e dei figli di un uomo casalingo. Proprio per questa ragione egli troverà il tempo dopo tanti anni per dedicarsi a se stesso, riscoprendo così il miglior amico in un fine settimana di follia pura quanto sconvolgente.