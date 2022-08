Microsoft ha confermato di aver iniziato a inviare la nuova versione incentrata sulle prestazioni del suo software di posta elettronica Outlook ai titolari di account personali. Precedentemente disponibile esclusivamente per utenti commerciali, il nuovo software desktop “One Outlook” (nome in codice Project Monarch) offre un aspetto visivo pulito e minimalista coerente con la filosofia di progettazione di Windows 11, nonché programmi correlati come Calendario e Contatti.

È importante sottolineare che il programma include l’opzione per gestire Gmail, Yahoo e altri feed di posta in arrivo da Outlook, che è un bonus per chiunque abbia numerosi account di posta elettronica con diversi fornitori di servizi. Sebbene molti utenti di Outlook, in particolare quelli con hardware meno efficiente, apprezzeranno la nuova versione e le funzionalità aggiunte, la loro gioia potrebbe essere smorzata da sviluppi separati.

Microsoft Outlook ti permetterà di gestire più servizi

Secondo The Verge, Microsoft sta iniziando a includere più annunci nel feed della posta in arrivo di Outlook nelle app iOS e Android. In precedenza, gli utenti potevano evitare la pubblicità di Outlook sui dispositivi mobili (che sono camuffati da e-mail autentiche per promuovere il clickthrough) selezionando l’esperienza di posta in arrivo singola sull’opzione a schede, che separa la posta più importante dagli altri messaggi.

Tuttavia, negli ultimi mesi, Microsoft ha iniziato a inserire annunci anche nel feed di posta in arrivo unico, il che significa che i clienti non avranno altra scelta che abbonarsi a Microsoft 365 se desiderano evitare la pubblicità. Gli utenti si sono riversati su Twitter e Reddit per esprimere il loro dispiacere per il cambiamento, oltre a lasciare valutazioni a una stella nell’elenco dell’App Store di Apple.

Nel complesso, gli utenti di Outlook saranno in conflitto sulla direzione del servizio. Da un lato, Microsoft sembra tentare di creare un’esperienza di posta in arrivo più coerente su tutti i dispositivi, ma sembra anche che la società non sia più pronta a offrire un passaggio gratuito a chiunque sia riluttante a pagare un abbonamento completo.