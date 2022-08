MD Discount prova in tutti i modi a convincere gli utenti a recarsi presso i propri punti vendita per completare l’acquisto di nuovi prodotti, sia legati ai beni di prima necessità, che vera e propria tecnologia di alto profilo.

Il volantino non è vincolato ad una specifica area del territorio, o regione, ciò sta a significare che gli utenti vi possono accedere praticamente ovunque in Italia, senza differenze o vincoli. Gli acquisti sono inoltre corredati dalla solita garanzia legale di 24 mesi, la quale riesce a coprire solamente i difetti di fabbrica, indipendentemente dalla categoria merceologica del prodotto acquistato.

Per ricevere sul proprio smartphone le offerte Amazon, e scoprire tantissimi codici sconto gratis, iscrivetevi subito a questo canale Telegram.

MD Discount: nuove offerte senza limiti

A sorpresa anche MD Discount si iscrive al registro dei supermercati con un occhio verso la tecnologia, in queste settimane ha deciso infatti di lanciare una incredibile campagna promozionale, con moltissime occasioni dai prezzi decisamente ridotti rispetto al passato.

Le occasioni per risparmiare si sprecano, si parte dai 39,90 euro necessari per l’acquisto di una friggitrice ad aria, per crescere nella spesa verso la scopa elettrica senza filo, il cui prezzo è di 84,90 euro (la sua marca è Rowenta), senza dimenticarsi dell’ottima lavatrice da 8Kg, in vendita a soli 269 euro, oppure il frigorifero monoporta HiSense, commercializzato ad una spesa non superiore ai 209 euro, finendo anche con il TV LED Zephir, proposto a 339 euro.

Questo e moltissimo altro ancora vi attende nei giorni correnti da MD Discount, i dettagli sono raccolti direttamente sul sito ufficiale.