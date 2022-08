Lidl riesce a far sentire la propria voce nel mondo della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, condita non solo con ottimi prezzi sui beni di prima necessità, ma anche con una lunga serie di ottime offerte su prodotti per la casa.

Se interessati ad approfittare di tutti gli sconti, dovete sapere che gli acquisti possono essere completati solamente recandosi personalmente presso i vari punti vendita in Italia. A differenza di quanto accade da Euronics, ad esempio, in questo caso però non sono previste limitazioni in merito alla disponibilità territoriale.

Lidl: attenzione alle nuove splendide offerte

Lidl fa sognare tutti gli utenti che da tempo volevano cercare di risparmiare al massimo sui propri acquisti di tecnologia, presso uno dei supermercati più low cost del momento. I modelli disponibili all’acquisto sono innumerevoli, si parte ad esempio dal piccolo frustino montalatte, il cui prezzo non va oltre i 6,99 euro, per salire poi verso modelli più performanti e costosi.

Tra questi, ad esempio, annoveriamo una bellissima macchina per il sottovuoto, il cui prezzo si aggira sui 29 euro, oppure anche il mini congelatore da 149 euro, per finire con la friggitrice ad aria, in vendita a soli 99 euro.

I prodotti, come anticipato del resto, possono essere acquistati solo ed esclusivamente recandosi personalmente nei vari negozi fisici, non altrove o sul sito ufficiale di Lidl (cosa che invece accade per i rivenditori di elettronica).