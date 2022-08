La Lamborghini Urus Performante è stata da poco svelata, e presenta alcune caratteristiche interessanti che la rendono una delle auto più desiderate nel mondo.

Il cofano è in fibra di carbonio e presenta due prese d’aria. Anche il tetto può essere dotato di fibra di carbonio a vista. La parte posteriore è dotata di uno spoiler che ha migliorato il carico aerodinamico del 38% secondo Lamborghini. È disponibile un nuovo design per i cerchi in lega da 23 pollici e l’altezza da terra è stata ridotta di 20 mm.

Gli interni della nuova Lamborghini Urus Performante sono di serie in alcantara nera con finitura in pelle opzionale. Ma i clienti possono prenotare il loro super-SUV con un pacchetto Dark che aggiunge una finitura nera opaca all’abitacolo. Inoltre c’è il marchio Performante su porte, sedili e rivestimento del tetto.

Lamborghini ha ridotto il peso del suo SUV, e grazie al V8 biturbo da 4,0 litri che produce 666 CV è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,3 secondi e ha una velocità massima di 306 km/h.

Una nuova modalità di guida

C’è una nuova modalità di guida, Rally per l’uso su strade sterrate e ottimizzata per il sovrasterzo. I clienti possono anche prenotare la propria auto inserendo nel pacchetto le gomme Pirelli P Zero Trofeo R, sviluppate appositamente per i SUV con una speciale collaborazione tra i due marchi.

La vettura possiede una configurazione a molla elicoidale invece delle molle pneumatiche. Ultimamente, la Lamborghini Urus Performante ha stabilito un record non ufficiale sulla Pikes Peak International Hill Climb, superando la Bentley Bentayga.

Questo SUV competerà direttamente con Aston Martin DBX 707, Porsche Cayenne Turbo GT, Audi RSQ8 e l’imminente Ferrari Purosangue. Sarà disponibile in Italia a partire da 215.261 euro.