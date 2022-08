La storia d’amore ed odio tra il social network Twitter ed Elon Musk sta continuando. Quest’ultimo ha recentemente citato in giudizio l’ex CEO del social, Jack Dorsey.

Gli avvocati di Musk sperano di ricavare, mediante la testimonianza di Dorsey, elementi a sostegno della ragione per cui Musk si è rifiutato di concludere l’acquisizione della piattaforma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elon Musk cita in giudizio Jack Dorsey

La materia del contendere riguarda sempre il numero di bot e di account falsi presenti nel social: secondo Musk quelli reali sono superiori rispetto al dato comunicato dai vertici di Twitter. I rapporti tra Dorsey e Musk sono stati tutt’altro che tesi nei mesi scorsi, al contrario l’ex-CEO ha sostenuto la manovra di Musk e quest’ultimo ha considerato Dorsey come meritevole di tornare a rivestire la carica di amministratore delegato della società.

Le prossime tappe dall’articolata vicenda prevedono a settembre il voto degli azionisti di Twitter sull’accordo di acquisizione, già approvato da consiglio di amministrazione, mentre a ottobre entrerà nel vivo il processo giudiziario con il quale Twitter vuole arrivare alla finalizzazione dell’accordo con Musk o quanto meno ad un congruo risarcimento dei danni. Si ricorda che l’acquisizione ha un valore pari a 44 miliardi di dollari.

Che dire, per scoprire come finirà la vicenda in questione non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo e scoprire le dichiarazioni di Dorsey. Sicuramente vi terremo aggiornati sulla vicenda.