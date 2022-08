Mai come in questo periodo l’energia e l’elettricità sono stati temi così importanti e ricorrenti. Con il prezzo dell’energia che continua ad aumentare, molti sono sempre più interessati a soluzioni alternative e le batterie di accumulo, sia domestiche che portatili, sono dei prodotti ormai sempre più diffusi.

Prodotti tra i più interessanti della categoria sono di BLUETTI, azienda giovane ma innovativa (di cui vi abbiamo gia parlato diverse volte), che sviluppa tecnologie green per lo stoccaggio di energia solare sia per uso abitativo che outdoor. Proprio in questo periodo, BLUETTI ha lanciato una Power Week dal 14 al 30 agosto, con diversi prodotti in offerta limitata.

Bluetti B230 e B300, batterie aggiuntive e non solo

Prodotti molto interessanti sono B230 e B300, che possono essere utilizzati non solo come batterie aggiuntive, bensì anche come fonte di alimentazione indipendente, dal momento che sono caratterizzati dalla presenza di più uscite, per tutti i tipi di ricarica comune, tra cui 1*18W USB-A QC3.0, 1*100W PD3.0 Type-C e 1 *Accendisigari 12V/10A.

Inoltre, sfruttando l’apposito adattatore T500, entrambe le unità possono essere ricaricate con ricarica AC standard fino a 500W, e anche tramite ricarica solare grazie L’MPPT, fino ad un massimo di 200 W. L’adattatore quindi permette di renderle non più solo delle batterie aggiuntive, ma di usarle indipendentemente dal collegamento ad AC200MAX o AC300.

Il carica batterie delle meraviglie – BLUETTI D050S

B230 e B300 sono delle vere e proprie fonti di alimentazione. Come detto inoltre, potranno eventualmente essere sfruttati al massimo del loro potenziale se abbinati al carica batterie D050S. Molteplici sono i metodi di ricarica possibili, come la ricarica a 12/24V dall’auto, da una batteria al piombo e dalla corrente alternata. D050S aumenta anche la capacità di ricarica, ad esempio l’input solare può arrivare fino a un massimo 500W per B230 e B300, e addirittura 1400 W per prodotti come AC200MAX.

L’inverter integrato non genera alcun assorbimento, permettendo al sistema di arrivare ad una efficienza di scaricamento di oltre il 95%. Se prevedete di utilizzare il generatore solare durante escursioni o in vacanza, non dovete preoccuparvi di portare con voi tutto il set di ricarica BLUETTI perchè la batteria sarà in grado di alimentare tutti i vostri dispositivi senza alcun problema.

Alta compatibilità – Non solo per AC200MAX o AC300.

Le batterie B230 e B300 sono stati presentati rispettivamente insieme a AC200MAX e AC300. Tuttavia sono già stati resi compatibili con altri generatori come AC200, AC200P, EB150, e EB240 connessi tramite D050S. I prodotti Bluetti hanno quindi il grande vantaggio di essere modulari e di adattarsi alle esigenze di ognuno.

Sul tema sicurezza, caratterista da tenere in considerazione prima dell’acquisto, BLUETTI adotta la più recente tecnologia LiFePO4 degli ultimi anni per la produzione di generatori solari (un approfondimento a questo link)

Se siete quindi interessati all’acquisto, di seguito alcune delle offerte più interessanti della power week.

AC200MAX: 2048 Wh LiFePO4, 2200W AC A partire da 2.199€ (prezzo iniziale 2.399€)

AC200P+PV350: 2000 Wh LiFePO4, 2000W AC, 350W Energia solare a partire da 2.599€ (prezzo iniziale 2.699€)

AC200P+3*PV200: 2000 Wh LiFePO4, 2000W AC, 600W Energia solare a partire da 3.296€ (prezzo iniziale 3.399€)

EB55+PV120: 537 Wh LiFePO4, 700W AC, 120W Energia solare a partire da 899€ (prezzo iniziale 999€)

EB55+PV200: 537 Wh LiFePO4, 700W AC, 200W Energia solare a partire da 1.099€ (prezzo iniziale 1.199€)

2*B230 (D050S GRATIS): 2048 Wh LiFePO4 a partire da 2.799€ (prezzo iniziale 2.998€)