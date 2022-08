Per capire se uno smartphone avrà o meno successo, molte volte ci si affida alle informazioni fornite dalla filiera produttiva. E allora si può scoprire che iPhone 14 sarà un best seller il prossimo autunno semplicemente perché la produzione di display a questo dedicati è prevista in forte crescita.

I nuovi top di gamma del colosso californiano saranno presentati a breve, scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

Apple iPhone 14: ecco tutti i dettagli

Più che di iPhone 14 forse sarebbe meglio parlare di iPhone 14 Pro e Pro Max, perché sono questi i modelli che i fornitori si attendono avranno più successo sul mercato. Ross Young di DSCC ritiene infatti che i produttori di pannelli siano prevalentemente concentrati nella realizzazione di display destinati proprio alle due varianti Pro.

Secondo le attese del colosso iPhone 14 Pro Max dovrebbe avere un volume di vendita del 28% sul totale. iPhone 14 Pro si aggira intorno al 26%, iPhone 14 base al 26% ed infine iPhone 14 Max al 19%. Stando a quanto riportato, iPhone 14 Pro Max sarà quindi lo smartphone su cui Apple punterà maggiormente in termini di unità prodotte.

L’analista è convinto che la maggiore attenzione verso iPhone 14 Pro e 14 Pro Max sia dovuta al fatto che il vero salto generazionale riguarderà nella pratica solamente i modelli top, con la scomparsa del notch, il nuovo chip Apple A16 e l’adozione della fotocamera principale da 48MP in sostituzione di quella da 12MP. Le indiscrezioni prevedono la presentazione per il 16 settembre 2022.