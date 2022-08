In questi ultimi giorni a far notizia è soprattutto la presunta data nella quale Apple lancerà i suoi nuovi iPhone 14. A differenza degli altri anni, l’ultima generazione di melafonini arriverà in anticipo di qualche giorno. Molto probabilmente, infatti, l’evento ufficiale si terrà il 7 settembre.

I dispositivi previsti sono quattro ma nessuna versione “mini” sarà presente. Apple potrebbe riproporre lo smartphone in futuro abbinando la definizione “mini” a un nuovo modello di iPhone SE. A riguardo le incertezze sono comunque numerose ma sembra ormai aver trovato conferma quanto emerso in merito all’aumento del costo dei dispositivi prossimi al lancio. A quanto pare, la Mela morsicata proporrà gli iPhone 14 a un prezzo più alto di ben 100,00 dollari rispetto allo scorso anno.

iPhone 14: il costo aumenterà senza alcun dubbio!

Secondo quanto riferito da MacRumors, soltanto iPhone 14 base sarà proposto da Apple a un costo identico a quello degli anni precedenti. I tre ulteriori dispositivi, invece, saranno soggetti a dei rincari che non lasceranno gli utenti indifferenti.

Mentre iPhone 14 avrà un costo di partenza di 799,00 dollari e si passerà agli 899,00 dollari per la versione Max il modello Pro sarà disponibile a partire da 1099,00 dollari. iPhone 14 Pro Max, invece, potrà essere acquistato a partire da una spesa di 1199,00 dollari.

Le notizie sui costi sono state numerose nelle ultime settimane ma adesso i dubbi sembrano essere stati risolti. A differenza di quanto emerso in precedenza, Apple potrebbe non aumentare il costo di tutti e quattro i dispositivi bensì soltanto quello dei tre modelli Max, Pro e Pro Max. Come sempre sarà fondamentale attendere il lancio ufficiale per poter ritenere certe le informazioni trapelate ma al momento le fonti sembrano dimostrarsi del tutto attendibili.