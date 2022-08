Apocalisse climatica: presto arriveremo ad una temperatura di non ritorno

Avete presente la dead line della Terra? Vi spieghiamo meglio. Ricordate quell’orologio climatico che segnava i giorni mancanti alla fine della nostra esistenza? Ecco, l’orario indicato è piuttosto preoccupante. A questo punto, è arrivato il momento di capire quanto manchi all’apocalisse climatica.

Apocalisse climatica: conto alla rovescia per la fine del mondo

Il climate clock, è situato sulle facciate di edifici delle più importanti città come New York, Seul, Roma e Glasgow. È sempre attivo e ci ricorda costantemente i rischi a cui andiamo incontro ogni giorno di più. La situazione è evidente: se continueremo di questo passo ci estingueremo tra soli 6 anni, 361 giorni e 23 ore (secondo l’orologio). La coscienza di cittadini privati, politici e grandi industriali si sveglierà in tempo? Questo è ciò a cui ambiscono gli attivisti, ma noi di Tecnoandroid la vediamo molto dura.

L’orologio realizzato grazie alla collaborazione tra Dramon Matthews, docente presso il Dipartimento di Scienze del clima e sostenibilità dell’Università della Concordia, da Glen Peters, direttore presso il Centro per la ricerca internazionale sul clima e sull’ambiente di Oslo e dal musicista e autore David Usher, parla chiaro. La nostra estinzione sarà dovuta principalmente al riscaldamento globale rispetto all’epoca preindustriale, e alle tonnellate di emissioni di CO2 sprigionate nell’atmosfera.

Ma tranquilli, d’altronde la temperatura dell’estate 2022 sarà la più fresca dei prossimi 10 anni! Prepariamoci a decessi sul lavoro per via del caldo, sbiancamento di massa di coralli, innalzamento del livello del mare e scioglimento dei ghiacciai. Qualora invece voleste evitare tutto questo, bisognerà intraprendere provvedimenti celeri al fine di impedire alla Terra di arrivare a +1,5°, un punto di temperatura globale di non ritorno.