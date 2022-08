WhatsApp per iOS sviluppa costantemente nuove funzionalità. Quest’anno, l’app ha aggiunto Reazioni, l’opzione per migrare la cronologia delle chat da iOS ad Android (e viceversa) e una serie di altri miglioramenti. Tuttavia, il programma di messaggistica di Mark Zuckerberg sta per introdurre una caratteristica controversa: la possibilità di guardare Status direttamente dall’elenco delle conversazioni.

Lo stato è in circolazione da un po’. Questa funzione simile a Storie consente agli utenti di WhatsApp di pubblicare fotografie e video che vengono eliminati dopo 24 ore direttamente all’interno dell’app. Sebbene le storie di Instagram siano più popolari, questa funzione potrebbe essere preziosa nei luoghi in cui le persone utilizzano la piattaforma per offrire servizi o articoli.

WhatsApp per iOS, iniziati i test di una nuova funzione

WABetaInfo segnala che la versione beta 22.18.0.70 aggiunge l’opzione per visualizzare gli aggiornamenti di stato nell’elenco delle chat. “Quando un nuovo aggiornamento di stato viene pubblicato da uno dei tuoi contatti, ora è sempre accessibile immediatamente all’interno dell’elenco delle chat.”

A partire da ora, sembra che solo un piccolo numero di beta tester sia stato in grado di testare questa funzionalità. Con la funzione Stato nell’elenco delle chat, non è solo una spinta significativa per questa funzione, ma potrebbe anche essere un mezzo per WhatsApp per pubblicare annunci mentre gli utenti visualizzano foto/video di stato, in modo simile a come funzionano le storie di Instagram.

Fortunatamente, WABetainfo afferma che gli utenti saranno ancora in grado di scegliere se visualizzare o meno i messaggi di stato immediatamente nell’elenco delle chat, quindi per il momento gli utenti avranno una scelta. Quando Facebook non è stato in grado di acquisire Snapchat, ha scelto di introdurre la funzione Storie su tutte le sue piattaforme. Sebbene non tutti abbiano avuto successo con questa funzione, l’azienda è stata in grado di capitalizzare la fama globale di Snapchat.