KaiOS è un sistema operativo per dispositivi mobili che funziona su Boot to Gecko, un successore di Firefox OS. La cosa buona, tuttavia, è che richiede risorse minime per funzionare senza intoppi.

Il sistema operativo può funzionare senza problemi con soli 256 MB di RAM. Ci sono tante persone che cercano di ridurre l’uso eccessivo dello smartphone, per questo KaiOS è una boccata d’aria fresca. Poiché alimenta solo i feature phone, gli utenti possono sfruttare le funzionalità di base, come chiamate e messaggi di testo.

Ma possono anche utilizzare alcune app per smartphone necessarie come YouTube, Google Maps, Facebook, WhatsApp e molto altro.

In effetti, secondo il sito Web ufficiale di KaiOS, supporta circa 425 app tra social, app per la salute, shopping, notizie, intrattenimento, sport, ecc.

Secondo QZ.com, più di 25 milioni di unità di JioPhone sono state vendute dal suo esordio. Con questo telefono, l’azienda mirava a tuffarsi a capofitto nel mercato dei feature phone; riponendo tutte le sue speranze su KaiOS come sistema operativo mobile preferito.

Un’altra grande azienda che sta sfruttando KaisOS è HMD Global/Nokia. Quando KaiOS è stato lanciato, ha attirato il sostegno e i finanziamenti di società del calibro di Google e Facebook. Con un investimento di 22 milioni, Google ha assicurato che è perfetto come assistente vocale per il suo sistema operativo.

Secondo The Verge, WhatsApp può essere installato su alcuni dei popolari dispositivi KaiOS come JioPhone, JioPhone 2, Nokia 8810, Orange Sanza, MTN Smart, Cat B35 e Doro 7060.

Per questo KaiOS è rivolto a quelle persone che vogliono allontanarsi dalle app moderne e dalle notifiche.

Nei paesi in via di sviluppo, un telefono economico ha funzionalità di base, la lunga durata della batteria è molto più importante del fatto che possa eseguire o meno tutte le app moderne che molti chiamano “essenziali“. Ecco perché sia ​​JioPhone che JioPhone 2 sono stati un così grande successo in India.

Come scaricare WhatsApp su telefoni KaiOS

Secondo Matthew Idema, COO di WhatsApp, “portare WhatsApp su KaiOS aiuta a colmare il divario digitale per connettersi con amici e familiari in modo semplice, sicuro e affidabile“.

Detto questo, ecco come scaricare la popolare app di messaggistica istantanea WhatsApp sui telefoni KaiOS:

Avvia l’App Store sul tuo telefono KaiOS. Il nome dello store potrebbe variare a seconda del produttore del telefono.

Naviga nella sezione Social del negozio e cerca WhatsApp. In alternativa, puoi utilizzare la funzione di ricerca.

Scarica WhatsApp.

C’è qualche differenza tra la versione standard e KaiOS di WhatsApp?

WhatsApp è un’app di comunicazione importante al giorno d’oggi. Quindi, in che cosa differisce da sistema operativo a sistema operativo? Scopriamolo.

Sulla carta, WhatsApp per KaiOS funziona esattamente come su Android e iOS. Ma, poiché è rivolto ai telefoni “vecchi”, alcune funzionalità sono state rimosse.

Puoi eseguire tutte le attività di base come inviare messaggi di testo, inviare immagini, file audio e file video oltre a modificare il nome e l’immagine visualizzata.