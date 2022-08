Il Sony Xperia 5 IV è uno degli smartphone rimasti un mistero nel 2018, nonostante avessimo anticipato l’uscita di un dispositivo di questo tipo, ma non è stato introdotto in concomitanza con il Sony Xperia 1 IV, e ci sono stati poche voci o fughe di notizie a riguardo. La prova più convincente per questo telefono è emersa di recente e indica la possibilità che venga rilasciata molto presto.

È stato scoperto un elenco FCC (Federal Communications Commission) per un telefono che sembra essere il Sony Xperia 5 IV. Questa voce è stata scoperta da GSMArena. L’articolo non è indicato con il suo nome specifico, ma si tratta di uno smartphone prodotto da Sony e ha le dimensioni che ci aspetteremmo.

Sony Xperia 5 IV si prepara al debutto

Le dimensioni di questo telefono sono dichiarate di 155,74 millimetri sul lato lungo e 67,1 millimetri sulla larghezza, il che lo collocherebbe nello stesso campo di gioco del Sony Xperia 5 III da 157 x 68 millimetri. Questo particolare telefono ha una diagonale dello schermo di 153,5 millimetri, che dovrebbe convertirsi in un display di 6,04 pollici. Ciò rende lo schermo leggermente più piccolo dello schermo da 6,1 pollici del suo predecessore.

Nel complesso, però, sembra avere dimensioni non dissimili da quelle di altri telefoni. Insieme a NFC, un connettore per cuffie da 3,5 mm e una porta USB-C, la ricarica wireless non è una delle funzionalità offerte dal modello Mark 3. Tuttavia, il deposito FCC dice che la funzione esiste.

Anche se molte delle specifiche sono state omesse da questo rapporto, sembra che l’aggiunta della ricarica wireless sarà uno dei principali miglioramenti apportati al Sony Xperia 5 IV. Se queste informazioni sono autentiche. In ogni caso, prenderemo tutto questo con le pinze, perché le informazioni memorizzate dalla FCC sono in genere corrette.