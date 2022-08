La ricarica notturna del vostro smartphone è assolutamente sconsigliata, anzi potrebbe essere dannosa per il prodotto stesso e la vostra salute. Affermazioni forti ed importanti che a prima vista potrebbero quasi apparire inutili e superflue, ma cerchiamo di argomentarle.

Prima di tutto è bene sapere che alle giuste condizioni ricaricare lo smartphone di notte non è sconsigliato, infatti i nuovi modelli stanno implementando funzioni software atte a proteggere la batteria, ed allo stesso tempo se posizionato in un’area sufficientemente aerata, non implica alcun rischio.

Smartphone: la ricarica notturna è sconsigliata

In caso contrario la ricarica notturna è fortemente sconsigliata se lo smartphone viene ad esempio poggiato sotto il cuscino, mentre è collegato alla presa di corrente. Il motivo è semplice, durante la fase di ricarica, la batteria viene fortemente sollecitata, e quindi tende a scaldarsi molto più del normale.

Di conseguenza, se posizionata in un’area non sufficientemente ventilata, rischia di fondersi, di rovinarsi, se non addirittura di incendiarsi, causando non pochi problemi o danni strutturali. L’altro aspetto da tenere in considerazione riguarda proprio l’usura della batteria, in quanto non tutti gli smartphone dispongono della protezione software che ad esempio propone una ricarica lenta notturna, o evita che arrivi al 100%, di conseguenza a lungo andare la tenuta del componente ne potrebbe effettivamente risentire.

Tutti questi piccoli accorgimenti sono fondamentali anche per estendere la durata della vita della batteria, a prescindere dalla ricarica notturna.