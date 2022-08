In Italia, il patrimonio collezionistico è davvero inestimabile. Ci sono una miriade di pezzi antichi che farebbero gola agli appassionati di tutto il mondo. Tra questi abbiamo monete e banconote rare, sneakers e francobolli. Oggi però vogliamo dedicarci maggiormente su un altro pezzo importante che potrebbe fare la storia del collezionismo nostrano: le SIM telefoniche.

A quanto pare, il mercato di questi piccoli oggetti sta davvero dilagando nel nostro Paese. Le SIM vengono anche definite Top Number, proprio perché hanno in sé delle particolarità rarissime rispetto alle altre SIM ma soprattutto perché sono davvero introvabili. Ma di quali particolarità stiamo parlando?

SIM telefoniche rare: ecco perché vengono definite Top Number

Come dicevamo prima, queste SIM vengono definite con questa dicitura anglosassone per via di varie peculiarità. La più importante è sicuramente la sequenza numerica che, a differenza delle altre SIM, è molto particolare. Infatti, alcune di queste possono avere tutte o quasi tutte le cifre uguali.

Un’altra particolarità ancora più rara è quella della mancanza di un numero. Come ben sapete, ogni numero di cellulare ha 7 cifre, ma ci sono alcune SIM rare che ne hanno 6. Quindi, chi ha questi pezzi, dovrebbe fare il pensierino di venderli: potrebbe guadagnare una cifra davvero da capogiro.

Come sono salite alla ribalta le schede Top Number?

Il programma televisivo Le Iene ha permesso a questi esemplari di essere conosciuti in tutto il Paese. Il grande spazio che ha dedicato il programma alle SIM ha permesso loro di poter essere vendute a prezzi ancora più elevati. Tuttavia, il tutto non è servito solo per lucrare ulteriormente.

Infatti, le Top Number più ricercate sono state messe all’asta dalle stese compagnie telefoniche per uno scopo molto più nobile, ossia ricavare fondi utili per l’Istituto Nazionale Tumori a favore della ricerca scientifica. Ecco quali sono stati i numeri più venduti all’asta, dove hanno preso partecipazione ben 600 appassionati: