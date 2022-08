Il nuovissimo Samsung Galaxy A23 5G è un dispositivo che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane in Asia, dispositivo di fascia media del colosso sud coreano.

Ora è il momento di rivedere tutte le specifiche tecniche al completo, mentre il suo debutto in Asia è vicinissimo.

Samsung Galaxy A23 5G: il debutto in Asia è vicinissimo

Il nuovo Samsung Galaxy A23 5G monterà uno schermo TFT da 6.6 pollici a risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 695 con 4/6 GB di memoria RAM e 64/128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB.

La fotocamera posteriore ospiterà 4 sensori rispettivamente da 50 megapixel il principale, 5 megapixel il grandangolo, 2 megapixel il macro e 2 megapixel il sensore di profondità. La fotocamera anteriore invece sarà da 8 megapixel. Il sistema operativo pre installato dovrebbe essere Android 12 con One UI 4.1 e la batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W.

Il nuovo modello di Samsung debutterà il 16 settembre nel mercato taiwanese, insieme al nuovo Galaxy A13 5G. Il prezzo di lancio dovrebbe corrispondere all’equivalente di circa 260 euro per la variante con 4 GB di RAM e a circa 310 euro per quella con 6 GB di RAM. Riguardo al debutto eventuale in Europa ancora non sappiamo nulla. Torneremo ad aggiornarvi non appena Samsung chiarirà questo aspetto.