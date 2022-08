Secondo le ultime indiscrezioni sembrerebbe che il colosso OnePlus stia strategicamente differenziando i suoi prodotti premium della più economica gamma Nord.

A breve infatti, potrebbero essere lanciati dei nuovi prodotti a marchio Nord, scopriamo insieme tutti i dettagli.

OnePlus pronto a lanciare nuovi prodotti a marchio Nord

Secondo il noto informatore Mukul Sharma, OnePlus lancerà a breve lo smartphone OnePlus Nord 3 in India, inoltre si sta preparando a lanciare anche lo smartwatch OnePlus Nord Watch che potrebbe offrire il sensore di frequenza cardiaca, il monitoraggio SpO2 e altro come OnePlus Watch, ma a un prezzo inferiore.

Secondo il leaker l’azienda sta preparando anche una nuova bilancia intelligente e altri prodotti AIoT come già fatto da altre aziende cinesi come Xiaomi e Realme, inoltre l’informatore suggerisce che in cantiere c’è anche un nuovo paio di cuffie true wireless per la gamma Nord.

Le specifiche di OnePlus Nord 3 non sono ancora note, ma possiamo aspettarci che l’imminente smartphone adotterà un chipset Mediatek 8100 e sfoggerà un display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 80 W e includere Android 12 preinstallato, almeno tre fotocamere posteriori con sensore primario da 50 MP e connettività 5G.