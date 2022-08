Lidl sembra essere davvero pronta a dichiarare “guerra” ai principali rivenditori di elettronica del nostro paese, con il lancio di una campagna promozionale pressoché unica nel proprio genere, condita con prezzi decisamente più bassi del normale.

Il volantino, che potete trovare nel dettaglio più assoluto poco sotto, è da considerarsi attivo solamente nei negozi fisici, in questo modo gli acquisti non potranno essere completati altrove o sul sito ufficiale, il quale prevede comunque una buona dose di offerte legate a categorie differenti. La campagna promozionale, inoltre, prevede la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Lidl: che offerte da non credere

Sconti da pazzi vi attendono in questi giorni da Lidl, grazie alla corrente campagna promozionale, infatti, i consumatori si ritrovano a poter fronteggiare prezzi molto più bassi del normale, anche sulla tecnologia.

Il modello che costa meno fra tutti, non è altro che il piccolo frustino montalatte, in vendita a soli 6,99 euro, perfetto per creare la giusta schiumina per i vostri cappuccini. Salendo di spesa finale incrociamo un’ottima macchina per il sottovuoto, in vendita alla modica cifra di 29 euro, oppure anche la friggitrice ad aria da 99 euro (la cui capienza è di 20 litri), per finire con il mini congelatore da 149 euro.

Tutti questi prodotti, come anticipato del resto, possono essere acquistati in ogni negozio sparso per il territorio nazionale, senza costi aggiuntivi di alcun tipo, o vincoli particolari da far rispettare.