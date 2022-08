Sebbene la data esatta del lancio completo di Google Pixel 7 e Google Pixel 7 Pro sia sconosciuta al momento, la nostra migliore ipotesi è che avverrà a settembre o ottobre. Il video che apre gli occhi ci arriva per gentile concessione di Unbox Therapy e ci fornisce uno sguardo dettagliato sia alle varianti normali che a quelle premium dell’imminente dispositivo di punta di Google. Tuttavia, questi dispositivi, che sembrano telefoni per sviluppatori, non includono alcun software in grado di funzionare.

È essenziale tenere presente che queste non sono le versioni al dettaglio dei telefoni; tuttavia, è possibile che le specifiche rimangano le stesse. Pixel 7 ha 8 Gb di RAM e 128 Gb di spazio di archiviazione, mentre Pixel 7 Pro ha 12 Gb di RAM e 256 Gb di spazio di archiviazione.

Pixel 7 si prepara al debutto

Entrambi i telefoni sono paragonati ai loro predecessori, il Google Pixel 6 e il Google Pixel 6 Pro, nonostante ci siano davvero solo alcune piccole modifiche per quanto riguarda il design, con alcune piccole differenze in termini di dimensioni e curvatura degli schermi. Entrambi questi telefoni sono prodotti da Google.

Anche se non sembra esserci molta differenza, Pixel 7 e Pixel 7 Pro sembrano essere leggermente più compatti dei loro predecessori. Mentre Pixel 7 è notevolmente più leggero del Pixel 6, Pixel 7 Pro e Pixel 6 Pro hanno un peso quasi identico. Nel frattempo, il Pixel 7 è notevolmente più leggero del Pixel 6.

Google non ha condiviso molte informazioni con noi su questi futuri telefoni oltre al fatto che utilizzeranno una versione migliorata del processore Tensor dell’azienda. L’azienda ci ha mostrato solo il design, tuttavia. Entro i prossimi mesi, tutto dovrebbe essere portato alla luce.