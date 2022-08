Esselunga fa sognare i consumatori con il lancio di una speciale campagna promozionale, pensata appositamente per coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo, godendo nel frattempo di ottime occasioni per risparmiare su ogni singolo acquisto completato.

Spendere poco con Esselunga potrebbe essere davvero molto più semplice del previsto, il volantino corrente lo potete trovare ampiamente descritto nel nostro articolo, ricordando ad ogni modo che gli acquisti possono essere completati solamente nei negozi fisici, in quanto al giorno d’oggi non risultano essere effettuabili direttamente sul sito ufficiale o da altre parti.

Esselunga: grandi offerte per tutti e prezzi sempre bassi

Grazie a Esselunga, in questi giorni gli utenti possono pensare di acquistare uno smartphone eccellente, ad un prezzo decisamente più basso del normale. Stiamo parlando dell’ottimo Xiaomi 11 Lite, in vendita a soli 339 euro, e caratterizzato dalla connettività 5G, nonché comunque 128GB di memoria interna.

Il prodotto in questione viene commercializzato con specifiche tecniche di tutto rispetto, in particolare parliamo di display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale, il sistema operativo Android 11, ma anche una fotocamera principale da 64 megapixel, oppure una batteria da 4250mAh, più che discreta per utilizzi prolungati del prodotto nel corso del tempo.

Il volantino Esselunga in questione, lo ricordiamo, propone il prodotto con garanzia della durata di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica, ed anche nella variante no brand, ovvero gli aggiornamenti sono più tempestivi, poiché rilasciati direttamente dal produttore, non dall’operatore telefonico.