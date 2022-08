Ci sono tre questioni principali da considerare quando si porta il proprio smartphone in spiaggia: sole, sabbia e umidità. Ma se prendi delle precauzioni potrai goderti la tua giornata al mare in tutta tranquillità.

Il tuo telefono corre il rischio di surriscaldarsi in una giornata calda, soprattutto se è esposto alla luce diretta del sole. Per tenerlo al sicuro, conservalo all’ombra. Alcuni esperti suggeriscono di tenerlo sotto una maglietta o un angolo del telo mare (ma non nella sabbia). Qualunque cosa tu faccia, non lasciarlo in macchina o in uno spazio chiuso e compatto come la tua tasca.

Se il telefono inizia a surriscaldarsi, spegnilo immediatamente. Probabilmente è meglio aspettare di essere in un luogo più fresco prima di riaccenderlo. Se ne hai uno a portata di mano, tienilo davanti a un ventilatore delicato o a un asciugacapelli con aria fredda.

Conosciamo tutti il trucco del riso, ma l’opzione migliore è non lasciare che il telefono si bagni in primo luogo.

Certo, ci sono custodie per telefoni “impermeabili” e sacche da spiaggia, ma la misura preventiva più semplice è tenere il telefono in un sacchetto di plastica sigillato quando non lo usi.

Proteggilo dalla sabbia

È particolarmente importante tenere la sabbia lontana dalle porte usb del telefono. Se qualche granello riesce a entrare nella porta di ricarica, il tuo dispositivo potrebbe perdere la capacità di caricarsi o smettere di funzionare completamente. La sabbia può anche scivolare all’interno del dispositivo, e può essere un vero incubo da rimuovere. Se entra completamente dentro, potrebbe persino graffiare lo schermo.

Molte persone usano il telefono in spiaggia per mettere canzoni, scattare foto e condividere storie, ma bisogna stare attenti in questi casi perché potresti accidentalmente far cadere il telefono nella sabbia. E se proprio non puoi farne a meno, puoi sempre scegliere di utilizzare il telefono utilizzando solo i comandi vocali.