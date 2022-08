Conad riesce ad avere la meglio su Unieuro e su tantissime altre realtà del territorio nazionale, con il lancio di una campagna promozionale veramente molto speciale, condita con prezzi decisamente ridotti rispetto al listino originario, non solo legati ai beni di prima necessità, ma anche alla tecnologia generale.

Il volantino raccoglie una miriade di occasioni da non perdere assolutamente di vista, i prezzi sono bassi, e tutti i prodotti sono corredati dalla solita garanzia legale della durata di 24 mesi, perfetta per coprire ogni singolo difetto di fabbrica. Al momento gli stessi prezzi non risultano essere attivi sul sito ufficiale, di conseguenza sarà sempre strettamente necessario recarsi personalmente presso i vari negozi, per godere delle medesime riduzioni.

Conad: quali sono gli sconti più pazzi del momento

Risparmio incredibile per tutti da Conad, con questo specifico volantino, infatti, gli utenti sono liberi di spendere anche soli 3 euro per l’acquisto di un prodotto tecnologico. Stiamo parlando di una confezione di pile stilo AA o AAA (da 10 unità), proposte all’acquisto a soli 3,99 euro, una cifra di tutto rispetto in confronto comunque con la qualità generale del prodotto.

Salendo leggermente di prezzo, incrociamo comunque la batteria per auto ExtraPower, disponibile in diverse varianti, a partire da 45Ah di capienza, in vendita a 39 euro, per salire poi ai 74 euro necessari per la variante da 80Ah.

Per maggiori informazioni in merito al volantino corrente, non dovete fare altro che aprire il prima possibile il sito ufficiale di Conad, con tutte le informazioni del caso.