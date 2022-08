Mancano ormai pochissimi giorni all‘evento Apple di settembre, che sarà dedicato principalmente ai nuovi iPhone 14 e ai tre nuovi modelli di Apple Watch. Le novità non saranno poche ma sarà necessario attendere ottobre per poter assistere all’arrivo di tanti nuovi dispositivi.

In questa seconda occasione, infatti, Apple annuncerà i suoi nuovi iPad 10, iPad Pro 2022 e gli attesissimi Mac con M2.

Apple: ecco le novità previste all’evento di ottobre!

L’evento Apple di ottobre non ha ancora una data ufficiale né si è fatto riferimento a una presunta data nella quale la Melamorsicata potrebbe presentare i suoi device.

Le voci si soffermano esclusivamente su quelli che saranno molto probabilmente i dispositivi protagonisti. Apple dovrebbe infatti annunciare i suoi nuovi iPad 10, che vedranno un aggiornamento del design e l’introduzione di una porta USB-C che consentirà al colosso di rispettare le direttive stabilite nei mesi scorsi sull’adozione di un caricabatterie universale da parte di tutte le azienda. Il dispositivo avrà un display da 10,5 pollici e bordi piatti. Altra novità poco apprezzata dagli utenti sarà l‘incompatibilità della Apple Pencil di generazioni precedenti.

Apple procederà, inoltre, con la presentazione dei suoi iPad Pro in due differenti versioni. Un modello sarà costituito da display LCD da 11 pollici, un secondo modello invece avrà display miniLED da 12,9 pollici. Entrambi avranno una batteria aggiornata.

A completare la lista di prodotti in arrivo seguono i nuovi Mac dotati di M2. Apple annuncerà un nuovo MacBook Pro, un Mac Pro e un Mac mini.

Nell’attesa di conferme ufficiali sui dispositivi e la data di lancio avremo modo di assistere all’evento del 7 settembre, durante il quale faranno il loro debutto i nuovi iPhone 14.