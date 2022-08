Secondo i rapporti online, le offerte di punta di Xiaomi per il 2022, Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro, saranno disponibili già dal prossimo mese a settembre. Xiaomi 12T e Xiaomi 12T Pro hanno entrambi ricevuto le certificazioni elettroniche dalla FCC negli Stati Uniti e dall’agenzia NBTC della Thailandia la scorsa settimana. Amanz, un sito di notizie sulla tecnologia malese, ha rivelato oggi che entrambi i device erano stati formalmente autorizzati nel database dell’agenzia di regolamentazione della sicurezza elettronica malese (SIRIM).

I numeri di modello e i nomi per la prossima serie Xiaomi 12T sono rivelati negli elenchi. Il numero di modello per Xiaomi 12T di base è 22071212AG, mentre il numero di modello per Xiaomi 12T Pro è 22081212UG. Con i certificati di sicurezza di entrambi i dispositivi ufficialmente passati, è lecito ritenere che la serie Xiaomi 12T sarà disponibile in Malesia, Thailandia e forse anche in altre nazioni asiatiche vicine.

Xiaomi 12T, la nuova serie in arrivo a settembre

In termini di specifiche della serie Xiaomi 12T, sulla base di precedenti segnalazioni, si ritiene che lo Xiaomi 12T vaniglia includa il SoC Dimensity 8100 Ultra di punta di MediaTek, 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione integrato. Dovrebbe avere una tripla fotocamera da 108 megapixel e la compatibilità per la ricarica rapida via cavo da 67 W.

Il più costoso Xiaomi 12T Pro sarà disponibile con supporto dual SIM, funzionalità 5G e NFC, secondo un elenco FCC. Xiaomi 12T Pro avrà un brillante display AMOLED FHD+ 144Hz da 6,67 pollici e uno scanner di impronte digitali sullo schermo. Il processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, la RAM LPDDR5 e lo storage UFS 3.1 alimenteranno il device. Il sistema operativo per il dispositivo sarà MIUI 13, basato su Android 12. Dovrebbe contenere una batteria da 5.000 mAh con una capacità di ricarica rapida di 120 W.