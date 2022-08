Finalmente possiamo annunciare che è disponibile anche in Italia l’applicazione WhatsApp per Windows che consente di utilizzare la chat sul computer anche senza avere lo smartphone principale connesso alla rete.

Fino ad ora infatti, come ben ricorderete, per accedere alla versione Windows era necessario inquadrare un QR code con lo smartphone. Scopriamo tutti i dettagli.

WhatsApp Desktop: non serve più collegare lo smartphone

L’annuncio della nuova versione dell’applicazione è arrivato sul sito ufficiale della chat, l’aggiornamento mira a migliorare la stabilità e la velocità, a ottimizzare l’esperienza di utilizzo sul computer oltre che a rendere il software indipendente dal telefono.

Dopo una fase di test, ora disponibile al pubblico globale in download gratuito e supporta anche la lingua italiana. Per scaricare e usare l’app WhatsApp per Windows nella sua ultima versione è necessario collegarsi al Microsoft Store.

In questo modo avrete l’applicazione di messaggistica istantanea installata sul vostro PC proprio come l’avete installata sullo smartphone, senza dover quindi inquadrare nessun codice per potervi accedere. Che dite? andrete a scaricarla?.