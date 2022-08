WhatsApp: arriva la grande novità sui gruppi e sullo stato Online

Vi state giustamente chiedendo come funzionerà la nuova modalità in incognito di WhatsApp. Secondo le prime esperienze, e potrete usare in contemporanea due funzioni: quella che ti permette di nascondere l’ultimo accesso dell’applicazione e anche quella che permette di sapere se siete online alle altre persone.

Ci sono tante novità che riguardano proprio questo nuovo aggiornamento. A quanto pare diversi aspetti sono comparsi anche nell’applicazione beta per Android. Questo lascia immaginare che ben presto si potrebbe dare il via al lancio ufficiale del nuovo update per WhatsApp. Per quanto riguarda i prossimi aggiornamenti in merito, potrete avere tutto direttamente dal nostro sito ufficiale nei prossimi giorni.

Le grandi novità arrivano su WhatsApp e a beneficiarne sono gli amanti della privacy: ecco anche le parole di Mark Zuckerberg

“Sono in arrivo nuove funzionalità per la privacy su WhatsApp“, ha scritto Zuckerberg su Facebook. E dopo avere elencato le tre novità, ha aggiunto: “Continueremo a creare nuovi modi per proteggere i vostri messaggi e mantenerli privati e sicuri come nelle conversazioni faccia a faccia“.

Proprio durante il mese di agosto dunque cominceranno ad arrivare questi aggiornamenti, i quali comprenderanno pian piano tutti gli utenti che utilizzano WhatsApp su qualsiasi tipo di smartphone. Non ci sarà differenza tra i vari sistemi operativi.

La nuova funzionalità è stata introdotta già nella versione di WhatsApp beta per iOS, il tutto diverse settimane fa. Proprio nelle ultime ore è stata introdotta anche nella versione beta di Android, proprio per consentire anche agli utenti Google di testare la nuova modalità.