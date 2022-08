Con Unieuro non si scherza, la nuova campagna promozionale riesce ad invogliare i consumatori all’acquisto di ulteriori prodotti di tecnologia, a prezzi decisamente più bassi del normale, con la possibilità di risparmiare il più possibile su ogni singola compravendita.

Il volantino riesce ad invogliare i consumatori con tantissimi prezzi bassi, e la possibilità di accedere ai migliori prodotti di tecnologia, sia in negozio che online sul sito ufficiale. Solamente in questo secondo caso, è possibile ricevere la merce a domicilio, previo pagamento delle spese di spedizione, ma solo nel momento in cui l’ordine dovesse essere inferiore ai 49 euro.

Unieuro fa sognare gli utenti con prezzi da non credere

Tantissimi smartphone a prezzi sempre più bassi vi attendono da Unieuro in questi giorni, finalmente è possibile pensare di spendere meno del previsto, a prescindere dalla categoria merceologica o dalla fascia di prezzo di appartenenza. I modelli di smartphone più interessanti sono legati alla fascia media, tra cui troviamo ad esempio Redmi 9At, Redmi 10C, Xiaomi 11T, Realme 9, Galaxy A53, Redmi 10 e similari.

Coloro che invece fossero alla ricerca di prodotti decisamente più costosi e performanti, potranno fare i conti con iPhone 13, in vendita a 789 euro, passando anche per iPhone 13 Pro, in vendita a 1099 euro, oppure Galaxy S22 a 749 euro ed altri ancora.

Tutti questi prodotti, lo ricordiamo, possono essere acquistati sia online che nei punti vendita in Italia. Maggiori informazioni vi attendono sull’e-commerce dell’azienda stessa.