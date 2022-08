Sky-DAZN, torna la Serie A ma il Codacons ritiene il tutto un pasticcio enorme

L’accordo tra DAZN e Sky non è andato già al Codacons che ha definito il tutto un vero pasticcio. Ricordiamo infatti che i telespettatori saranno costretti ad abbonarsi sia all’una che all’altra piattaforma pagando un piccolo prezzo per avere il nuovo canale Zona DAZN in onda su Sky Q.

Il Codacons si indispettisce dopo l’accordo tra Sky e DAZN: “Un pasticcio enorme”

“I telespettatori e tifosi italiani, già bersagliati lo scorso anno da una serie incredibile di disservizi, si ritrovano ora costretti a studiare le caratteristiche di un accordo – quello tra SKY e DAZN – che somiglia moltissimo a un pasticcio, assurdo e incredibile. Gli utenti non possono e non devono trasformarsi in contabili: cosa che gli è invece richiesta per addentrarsi nei meandri delle varie possibili combinazioni di abbonamenti, attivazioni e tariffe incrociate”.

Con queste parole il Codacons afferma la sua posizione dopo l’accordo siglato tra le due potenze del mondo pay TV, che poi prosegue:

“Per gli utenti è difficile anche solo comprendere quanto previsto da questa soluzione cervellotica e ingarbugliata. Se infatti l’accordo prevede l’arrivo dell’app di DAZN su Sky Q dall’8 agosto e la possibilità per gli abbonati SKY di ‘aderire ad una specifica offerta commerciale DAZN per vedere sul decoder SKY il canale ZONA DAZN, con le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva DAZN e una selezione di eventi’, molto più complesso è ricostruire quanto gli utenti finiranno per sborsare ogni mese”.

Il totale, secondo il noto ente dovrebbe sfiorare i 60 euro mensili, davvero un sopruso stando alle parole diffuse.