Anche se gli esseri umani non possono saltare su una macchina del tempo e tornare indietro nel tempo, sappiamo che gli orologi degli aeroplani e dei satelliti viaggiano a una velocità diversa da quella della Terra.

I telescopi spaziali della NASA ci danno anche un modo per guardare indietro nel tempo. Ci aiutano a vedere stelle e galassie molto lontane. Ci vuole molto tempo prima che la luce di galassie lontane ci raggiunga. Quindi, quando guardiamo il cielo con un telescopio, vediamo come apparivano quelle stelle e galassie molto tempo fa.

Tuttavia, quando pensiamo alla frase “viaggio nel tempo”, di solito pensiamo di viaggiare alla velocità della luce. Quel tipo di viaggio nel tempo sembra qualcosa che potrebbe vedersi solo nei film o nei libri di fantascienza. Ma potrebbe essere reale? La scienza dice di sì.

Come facciamo a sapere che è possibile viaggiare nel tempo?

Più di 100 anni fa, un famoso scienziato di nome Albert Einstein ebbe un’idea su come funziona il tempo. La chiamava relatività. Questa teoria dice che il tempo e lo spazio sono collegati tra loro. Einstein ha anche detto che il nostro universo ha un limite di velocità: niente può viaggiare più veloce della velocità della luce (186.000 miglia al secondo).

Cosa significa questo per il viaggio nel tempo? Ebbene, secondo questa teoria, più velocemente viaggi, più lentamente sperimenti il ​​tempo. Gli scienziati hanno fatto alcuni esperimenti per dimostrare che questo è vero.

Ad esempio, c’è stato un esperimento che ha utilizzato due orologi impostati esattamente alla stessa ora. Un orologio è rimasto sulla Terra, mentre l’altro ha volato in aereo (andando nella stessa direzione di rotazione della Terra).

Dopo che l’aereo ha fatto il giro del mondo, gli scienziati hanno confrontato i due orologi. L’orologio dell’aereo in movimento era leggermente indietro rispetto all’orologio a terra. Quindi, l’orologio sull’aereo viaggiava leggermente più lento di 1 secondo.

Possiamo usare il viaggio nel tempo nella vita di tutti i giorni?

Non possiamo usare una macchina del tempo per viaggiare per centinaia di anni nel passato o nel futuro. Quel tipo di viaggio nel tempo accade solo nei libri e nei film. Ma la matematica influisce sulle cose che usiamo ogni giorno.

Ad esempio, utilizziamo i satelliti GPS per aiutarci a capire come raggiungere nuovi posti. Gli scienziati della NASA utilizzano anche una versione ad alta precisione del GPS per tenere traccia di dove si trovano i satelliti nello spazio. Ma lo sapevi che il GPS si basa sui calcoli del viaggio nel tempo per aiutarti a spostarti in città?

I satelliti GPS orbitano intorno alla Terra molto rapidamente a circa 14.000 chilometri all’ora. Questo rallenta gli orologi dei satelliti GPS di una piccola frazione di secondo (simile all’esempio dell’aereo sopra).