Solamente oggi da MediaWorld è possibile approfittare di una bellissima campagna promozionale con la quale riuscire ad accedere ai migliori prodotti in circolazione, a prezzi decisamente più bassi del normale, sia legati alla tecnologia, che ai beni di prima necessità.

Il volantino rispecchia alla perfezione tutto quanto speravamo di vedere nel periodo corrente, con cifre decisamente ridotte rispetto al passato, ma sopratutto la possibilità di completare gli acquisti sia in negozio che direttamente online sul sito ufficiale. L’unico appunto da tenere bene a mente, riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, saranno da aggiungere alla cifra mostrata a schermo.

MediaWorld: che offerte assurde, ecco tutti gli sconti quasi gratis

MediaWorld si prende gioco delle rivali del mercato della rivendita di elettronica, con il lancio di una campagna promozionale ricchissima di prezzi sempre più bassi ed economici. Tra i modelli di smartphone in promozione, non mancano sicuramente Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, disponibile a 1149 euro, passando anche per iPhone 13 Pro Max, in vendita a 1329 euro, oppure anche il più piccolo ed economico della serie, quale iPhone 13, in vendita a 799 euro.

Coloro che invece vorrebbero acquistare uno smartphone con sistema operativo Android, non dovranno fare altro che mettere le mani su Oppo Reno8 Lite, Honor X7, Honor X8, Realme GT2 Pro, Honor Magic4 Lite e similari. Sconti più approfonditi, con i prezzi nel dettaglio, sono disponibili solamente sul sito ufficiale di Mediaworld.