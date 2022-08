Solamente in questi giorni da Lidl è disponibile una campagna promozionale davvero di tutto rispetto, la perfetta soluzione che può spingere i consumatori ad acquistare nuovi prodotti, sia di tecnologia, che necessariamente beni di prima necessità.

Il rapporto qualità/prezzo è assolutamente conveniente per la maggior parte degli utenti che vuole cercare di spendere sempre meno su ogni acquisto, ricordando comunque che gli ordini devono essere completati in ogni negozio in Italia, non online sul sito ufficiale. I prodotti, ad ogni modo, sono disponibili no brand con alle spalle una comoda garanzia di 24 mesi.

Lidl: che assurdità, questi prezzi sono bellissimi

Lidl riesce ad avere la meglio sulle dirette concorrenti del mercato, con il lancio di una serie di offerte da non perdere di vista. I prodotti in promozione sono innumerevoli, si parte dall’onnipresente frustino montalatte, in vendita a soli 6,99 euro, per salire poi verso modelli e dispositivi leggermente più costosi.

Il primo che incrociamo è una macchina per il sottovuoto, disponibile a soli 29 euro, oppure anche una friggitrice ad aria (capienza 20 litri), proposta a 99 euro, per finire con il mini congelatore da 33 litri, perfetto per ampliare le possibilità della vostra casa, acquistabile con un esborso finale di soli 149 euro.

Tutti i prodotti elencati nell’articolo possono essere acquistati solamente nei negozi fisici, ricordiamo comunque che il volantino può essere tranquillamente sfogliato sul sito ufficiale, dove si trovano tutte le informazioni del caso per risparmiare al massimo.