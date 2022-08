Una delle domande che le persone hanno ancora sui propri smartphone riguarda la batteria. Molti si chiedono se caricare un telefono durante la notte danneggia il dispositivo, e se bisogna lasciare che la batteria si scarichi completamente prima di ricaricarla e se lo smartphone è sicuro da usare appena estratto dalla scatola senza una carica completa.

Ogni smartphone è diverso. Se sei veramente preoccupato per il modo in cui carichi il telefono, l’opzione migliore è leggere il manuale utente fornito con esso. Ogni produttore (inclusi Samsung, Apple, Google, Motorola e molti altri) fornisce istruzioni specifiche per caricare il dispositivo per mantenere la durata della batteria più lunga possibile.

Puoi caricare il telefono durante la notte?

In breve, sì, puoi lasciare il telefono collegato durante la notte. I telefoni di oggi sono abbastanza intelligenti da poter essere lasciati collegati durante la notte senza danneggiare la batteria. Hanno una protezione aggiuntiva sui chip e nel software che interrompe il processo di ricarica quando la batteria raggiunge il 100 percento, anche se è ancora collegata.

La batteria dovrebbe durare per tutto il tempo che hai lo smartphone. A parte un difetto del produttore, la batteria del tuo smartphone dovrebbe durare per tutto il tempo in cui hai il telefono, perché misurano la loro durata in cicli di carica, non anni.

Durata della batteria e cicli di carica

Un ciclo di carica è quando scarichi fino al 100 percento della capacità. Ad esempio, se il tuo telefono è al 70 percento, usi il 30 percento oggi e lo ricarichi fino al 70 percento domani, avrai utilizzato un ciclo.

La batteria media di uno smartphone oggi, nuova di zecca, va dai 300 ai 500 cicli di carica prima che le prestazioni della batteria inizino a degradarsi. Quindi, se lo stai caricando in modo ragionevole, dovresti avere una lunga durata della batteria con cui lavorare.

Devi caricare completamente il telefono appena acquistato?

Nonostante i terribili avvertimenti fatti quandi i telefoni cellulari erano ancora agli albori, non è più necessario caricare il tuo nuovo smartphone immediatamente. Il tuo nuovo smartphone viene spedito con una carica minima e il suo utilizzo non influirà sulla durata della batteria a lungo termine.

L’unico motivo per cui alcuni produttori suggeriscono di caricare completamente il telefono prima di utilizzarlo è per fare una buona prima impressione. Dopotutto, quando ricevi il telefono, potrebbe avere solo il 10 o il 15 percento della batteria e non durerà a lungo mentre lo configuri e scarichi le app. I produttori vogliono assicurarsi che tu riceva ciò per cui hai pagato, che è uno smartphone perfettamente funzionante fin dall’inizio. Puoi aspettare che arrivi a zero mentre lo configuri, oppure puoi caricarlo fino al 100 percento appena estratto dalla scatola.