Il drone UAV CH-4 della China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) ha condotto un volo equipaggiato con un nuovo motore a combustibile pesante.

Il nuovo motore consentirà all’UAV, che assomiglia al General Atomics MQ-9B Reaper, di operare ad altitudini più elevate e con una maggiore durata, riporta il quotidiano statale cinese Global Times.

Durante il volo, l’UAV ha condotto un decollo e un atterraggio in autonomia, e operando verso i waypoint, ha trasportato un carico utile e raggiungendo l’altitudine massima consentita.

Il carburante pesante è preferibile per le applicazioni militari, poiché offre una grande densità di energia.

“Con il nuovo motore aeronautico a combustibile pesante, il drone può rimanere in cielo molto più a lungo, volare più lontano e raggiungere altitudini e massimali di crociera più elevati. Anche la sua capacità di carico utile è aumentata dal 30 al 50 percento”, ha affermato Shi.

Alcune fonti suggeriscono che il CH-4 di base è alimentato da un motore a pistoni, al contrario dei turboelica utilizzati su sistemi occidentali comparabili: l’MQ-9 è alimentato dal turboelica Honeywell TPE331-10GD.

Alcuni non si fidano

Gli opuscoli per il CH-4 di riferimento dichiarano una resistenza fino a 30 ore e che il sistema è in grado di eseguire la sorveglianza e l’acquisizione del bersaglio in autonomia. Ha anche la capacità di trasportare armi da attacco.

All’evento Airshow China nel settembre 2021, è stato visto un CH-4 con quello che sembrava essere un radar di ricerca di superficie.

I dati dello Stockholm International Peace Research Institute suggeriscono che sono stati esportati 54 CH-4A/B. L’Iraq è il principale destinatario con 20 esempi e altri destinatari includono Algeria, Indonesia, Laos, Pakistan, Arabia Saudita e Sudan. La Nigeria ha anche ordini per 4 CH-4.

La Giordania ha ricevuto sei CH-4B nel 2016, ma li ha messi in vendita nel 2019 dopo una breve vita di servizio.

I resoconti dei media hanno suggerito che il CH-4 soffre di problemi di prestazioni e affidabilità, con pezzi di ricambio e documentazione scarsi.