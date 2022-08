Ghiacciai in scioglimento: ecco quanti ne sono scomparsi in 200 anni

Legambiente ha fatto partire l’allarme, parlando di una riduzione dei ghiacciai alpini davvero oltre ogni limite. La denuncia da parte della nostra organizzazione ha mostrato che a causa del riscaldamento globale sono più di 200 i ghiacciai che sono scomparsi da fine ottocento.

Una nuova segnalazione a mostrato che sulle Alpi le temperature stanno crescendo ad una velocità doppia rispetto alla media globale. Basti pensare che a fine luglio lo zero termico è stato registrato sulle Alpi svizzere a 5184 m di altitudine.

Ghiacciai in rapido scioglimento: ormai il tempo è poco per le montagne italiane

“A poco più di un mese dalla tragedia della Marmolada – rilascia Giorgio Zampetti, direttore nazionale Legambiente – torniamo a richiamare l’attenzione sull’emergenza climatica: non c’è più tempo per le nostre montagne, che ci lanciano un sos forte e chiaro. Con la terza edizione di Carovana dei ghiacciai vogliamo tornare a fornire dati ed elementi concreti per chiedere al governo italiano di spingere l’acceleratore per arrivare a emissioni di gas a effetto serra nette pari a zero nel 2040, in coerenza con l’Accordo di Parigi (Cop21), e di dotarsi di un piano di adattamento al clima per tutelare i territori e le comunità. A partire dalle aree più colpite, come le Alpi“.

Per quanto concerne le Alpi dunque le temperature sono alte come mai prima d’ora. L’atmosfera, superando i 3500 m di quota, dimostra un disequilibrio molto accentuato. Il dato dello zero termico citato nel paragrafo precedente risulta non avere precedenti e potrebbe ancora peggiorare con gli effetti del riscaldamento climatico come dimostrano i dati scientifici.