Eurospin riesce a ritagliarsi un grande spazio nel cuore dei tantissimi utenti alla ricerca della perfetta soluzione per risparmiare, con il lancio di una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, con la quale approfittare di offerte da non credere.

Il volantino, che potete trovare ampiamente descritto nel nostro articolo, è da ritenersi attivo solamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che gli acquisti non possono essere completati altrove in Italia, o comunque direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. A prescindere da tali limitazioni, i prezzi sono da considerarsi comprensivi della garanzia di 24 mesi, la quale copre solamente i difetti di fabbrica riscontrati in tale periodo.

Eurospin: le offerte e tutti gli sconti

Prezzi incredibilmente bassi in questi giorni da Eurospin, la nuovissima campagna promozionale vede offrire all’utente la possibilità di acquistare, ad esempio, un bellissimo montalatte, al prezzo finale di soli 6,99 euro, il prodotto perfetto per creare la giusta schiuma per i vostri cappuccini.

Non mancano poi soluzioni più costose ed altrettanto interessanti, inerenti più che altro al mondo dei piccoli elettrodomestici, come la gelatiera Ariete in vendita a 39 euro, oppure anche il robot da cucina a 199 euro (con tantissimi accessori inclusi), passando per il congelatore a pozzetto in vendita a 189 euro, per finire con il frigorifero combinato, di marca Candy, disponibile all’acquisto a soli 329 euro.

Tutti questi prodotti li potete trovare in esclusiva assoluta sul sito ufficiale di Eurospin, con l’acquisto da completare solo nei negozi fisici.