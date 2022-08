Euronics fa sognare tutta la community italiana con il lancio di nuove offerte speciali e prezzi da non credere, i prodotti sono economici e pronti a dire la loro in un mercato intriso di offerte sempre più interessanti e coinvolgenti, con le quali spendere veramente pochissimo.

Il volantino, che trovate ampiamente descritto nell’articolo, è da considerarsi disponibile solamente in specifici punti vendita in Italia, ricordiamo infatti che tutti i prezzi elencati sono da considerarsi attivi solamente presso i negozi Euronics Bruno, non da altre parti sul territorio (né comunque online sul sito ufficiale).

Euronics è imprevedibile: grandi sconti per tutti i gusti

Prezzi sempre più bassi ed economici da Euronics, in particolare presso i negozi di proprietà del socio Bruno, data la presenza di prodotti di fascia alta, disponibili a cifre quasi mai viste prima d’ora. Il volantino prevede infatti la possibilità di mettere le mani su Galaxy S22, in vendita a 749 euro, passando anche per l’eccellente Xiaomi 12, disponibile a 699 euro, oppure i recenti Motorola Edge 30 e Edge 30 Pro.

Molto buone sono anche le proposte al di sotto dei 400 euro, tra le quali spiccano Galaxy A33, TCL 30+, Motorola Moto G52, Oppo A16, Wiko Y52, per salire leggermente con Xiaomi 11T Pro a 429 euro, ma anche Oppo Find X5 Lite disponibile a soli 449 euro.

Tutte le proposte del volantino Euronics le potete trovare descritte in maniera dettagliata sul sito ufficiale, dove sono anche disponibili innumerevoli prodotti economici legati ad altre fasce o categorie.