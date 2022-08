Esselunga non ammette repliche, la nuovissima campagna promozionale promette difatti un risparmio ben superiore alle aspettative su un numero sempre crescente di prodotti relativamente economici, i quali sono perfetti per riuscire a spendere poco o niente.

Il volantino, come al solito del resto, risulta essere fruibile solamente nei negozi fisici, ricordiamo infatti che gli acquisti non possono in nessun modo essere completati online sul sito ufficiale, o presso altri punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Al netto di tale “limitazione”, ricordiamo comunque che tutti i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Se volete i codici sconto Amazon gratis, e scoprire anche nuove offerte speciali, aprite subito il nostro canale Telegram ufficiale.

Esselunga non scherza: ecco il volantino con i migliori sconti

Spendere poco con Esselunga è davvero facilissimo, ma sopratutto pare essere alla portata di ogni singolo consumatore sul territorio nazionale, lo smartphone coinvolto nella campagna promozionale attuale non è altro che il bellissimo Xiaomi Mi 11 Lite, un prodotto dall’eccellente rapporto qualità prezzo, con il quale è facile pensare di avere il massimo con il minimo sforzo.

Il prezzo di vendita attuale corrisponde a soli 339 euro, una cifra di tutto rispetto se confrontata con le ottime specifiche del prodotto stesso. La versione attualmente in vendita è da 128GB di memoria interna, con connettività 5G, ma anche dotata di display AMOLED da 6,55 pollici di diagonale, il sistema operativo Android 11, una fotocamera principale da 64 megapixel, per finire con la batteria da 4250mAh, perfetta per godere delle prestazioni del prodotto per un lungo periodo temporale.